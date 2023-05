Policjanci rozwiązali sprawę zabójstwa kobiety, której zwłoki znaleziono w zaroślach nad rzeką Data publikacji 25.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Legniccy policjanci współdziałając z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wytypowali i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Zwłoki denatki znaleziono w połowie maja br., w zaroślach nad rzeką Kaczawą. Sprawa była bardzo trudna i wymagała od policjantów wielogodzinnej pracy nad zabezpieczonym materiałem dowodowym oraz prowadzenia wieloaspektowych działań operacyjnych. Jej rozwiązanie możliwe było m.in. dzięki zastosowaniu nowych technologii laboratoryjnych. W sprawie oprócz 37-latka zatrzymano także o dwa lata młodszą kobietę i oboje usłyszeli już zarzuty w prokuraturze. Mężczyzna zarzut zabójstwa oraz znieważenia zwłok ludzkich, a kobieta zarzut poplecznictwa. Za zabójstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

13 maja 2023 roku legniccy policjanci zostali poinformowani o ujawnieniu nad Kaczawą zwłok, które ukryte były w gęstych zaroślach. Natychmiast na miejsce skierowano specjalny policyjny zespół, który z udziałem prokuratora wykonał szczegółowe oględziny, a także zabezpieczył każdy ślad mogący doprowadzić do sprawcy tej zbrodni.

Do działań od razu przystąpili także funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z Legnicy oraz biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także specjaliści z pionu kryminalnego pracujący dotychczas nad najbardziej skomplikowanymi sprawami tego typu. Dokładne i wielogodzinne analizy każdego ze zgromadzonych materiałów, typowania osób podejrzewanych oraz wieloobszarowa i żmudna praca operacyjna, przyniosła szybkie rezultaty.

Stosowane przez funkcjonariuszy nowe technologie dały podstawę do typowania sprawcy. Okazało się, że związek ze sprawą może mieć mieszkaniec Legnicy i jego zatrzymanie było już tylko kwestią czasu.

We wtorek (23.05.2023) funkcjonariusze zatrzymali 37-latka oraz 35-latkę mogącą mieć także związek z zabójstwem kobiety.

Zebrany przez policyjnych śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie w legnickiej prokuraturze dwóch zarzutów mężczyźnie, które dotyczyły zabójstwa oraz znieważenia zwłok, a kobieta usłyszała zarzut poplecznictwa.

Prokurator wystąpił już do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i posiedzenie w tej sprawie odbędzie się dziś.

37-letniemu mężczyźnie, który był już wcześniej karany, za popełnione przestępstwo grozić może kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast kobiecie za pomoc w zacieraniu śladów zbrodni grozić może kara do 5 lat więzienia.