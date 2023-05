Mężczyzna uwierzył, że ktoś chciał włamać mu się na konto i wziąć na jego dane kredyty. Stracił blisko 15 tysięcy złotych Data publikacji 25.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komisariatu Policji w Karpaczu zgłosił się mieszkaniec powiatu karkonoskiego i powiadomił funkcjonariuszy o oszustwie, którego padł ofiarą. Mężczyzna uwierzył w historię przedstawioną przez oszusta, który podszył się pod pracownika banku. W rozmowie poinformował go o tym, że ktoś włamał się na jego konto i próbował wziąć na jego dane kredyty przez co zgromadzone środki są zagrożone. Pokrzywdzony, aby je uchronić, przelał środki na konto wskazane przez oszusta. W ten sposób stracił blisko 15 tysięcy złotych. Przypominamy, by nikomu nie udostępniać danych do kont bankowych.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Karpaczu prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa, którego ofiarą padł mieszkaniec powiatu karkonoskiego. 22 maja br. na numer telefonu komórkowego pokrzywdzonego zadzwonił mężczyzna, który podał się za pracownika jednego z banków. Oszust poinformował pokrzywdzonego, że ktoś włamał się na jego konto, a następnie próbował wziąć na jego dane kredyty. W związku z tą sytuacją konieczne jest zablokowanie jego konta oraz przelanie środków pieniężnych na konto zabezpieczające. W celu ochrony swoich pieniędzy mężczyzna przelał pieniądze na wskazane przez oszusta konto i tym sposobem stracił blisko 15 tysięcy złotych.

Pamiętajmy o tym, aby NIGDY nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nie przesyłać ich na podane przez obce osoby numery kont, nie podawać nikomu danych do logowania na nasze konta bankowe, nie przekazywać obcym osobom kodów do płatności mobilnych. Zadbajmy o prawidłowe zabezpieczanie swoich danych osobowych, haseł i numerów dostępowych do portali i komunikatorów.

Pamiętaj! Bank NIGDY nie wysyła e-maili bądź SMS-ów z prośbą o kliknięcie w podany link do bankowości internetowej czy systemu płatności. Nie prosi o podawanie kodów BLIK. Nie otwieraj przesłanego w ten sposób linka. Nie ma czegoś takiego jak aplikacja BLIK, którą można zainstalować w telefonie – kody BLIK generuje się z poziomu aplikacji swojego banku.

Przestrzegamy – jeśli otrzymaliśmy od znajomego prośbę o przelew za pomocą BLIK-a lub o przekazanie kodu BLIK - zadzwońmy do tej osoby i potwierdźmy jej prośbę. Pomoże to nam uniknąć nieprzyjemności.