Policjanci zatrzymali sprawcę, który zaatakował ostrym narzędziem 15-latka Data publikacji 25.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaangażowanie i profesjonalizm funkcjonariuszy ostrowieckiej komendy pozwoliło na zatrzymanie po kilkunastu godzinach od zdarzenia mężczyzny, który zaatakował ostrym narzędziem 15-letniego chłopca. Pokrzywdzony został przetransportowany do szpitala. Ostatecznie wobec 27-latka został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

W poniedziałek, 22 maja 2023 roku w nocy dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o 15-letnim chłopcu, który został zraniony ostrym narzędziem na ulicy 3-go Maja w Ostrowi Mazowieckiej. W poszukiwanie sprawcy tego zdarzenia zaangażowali się policjanci niemal ze wszystkich wydziałów.

Policyjne działania przebiegały dwutorowo. Policjanci wykonywali czynności procesowe na miejscu zdarzenia polegające, m.in. na zabezpieczeniu śladów, jednocześnie „kryminalni” prowadzili działania operacyjne, które szybko dały oczekiwany efekt. Następnego dnia rano zatrzymali do tej sprawy 3 mieszkańców powiatu ostrowskiego (2 kobiety w wieku 19 i 21 lat oraz 20-letniego mężczyznę). Podczas dalszych czynności, w które zaangażowani byli również dzielnicowi, policjanci ustalili tożsamość 27-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego podejrzanego o dokonanie tego przestępstwa. We wtorek, 23 maja 2023 roku po południu mężczyzna sam zgłosił się do ostrowskiej komendy, wówczas został zatrzymany.

Wczoraj trójka zatrzymanych osób po wykonanych czynnościach została zwolniona z policyjnego aresztu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 27-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 15-latka. Na podstawie wniosku policji i prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanego 2 miesięczny areszt. Za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi od 3 lat pozbawienia wolności.