Nocne poszukiwania zaginionego 14-latka Data publikacji 25.05.2023

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni otrzymali informację o zaginionym w Puszczy Niepołomickiej 14-latku. Szybko podjęte działania wielu służb pozwoliły na natychmiastowe skierowanie na miejsce odpowiedniej ilości osób, których zadaniem będzie odszukanie chłopca. O godzinie 23:20 mieszkaniec powiatu wielickiego został odnaleziony w Stanisławicach, a następnie przekazany pod opiekę rodzicom.

W środę (24 maja br.), około godziny 22:15 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni zostali poinformowani o zaginięciu 14-letniego mieszkańca powiatu wielickiego. Chłopiec wraz z kolegami wybrał się na wycieczkę rowerową po odcinku Puszczy Niepołomickiej w powiecie bocheńskim. Ostatni kontakt telefoniczny z rodzicami nawiązał przed godziną 20.00, informując ich, że za 15 minut dotrze do domu. 14-latek nadmienił również, że wyczerpana bateria w jego telefonie nie pozwoli mu na wykonanie kolejnego połączenia. Kiedy umowny czas powrotu wydłużał się, a chłopiec nie wracał do domu jego rodzicie zaczęli się niepokoić. O zaginięciu syna powiadomili oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Podjęte natychmiastowo działania pozwoliły na skierowanie do Puszczy Niepołomickiej i w jej rejon licznych służb, mających na celu odnalezienie 14-letniego mieszkańca gminy Wieliczka. W akcji poszukiwawczej chłopca wzięli udział policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, policyjny przewodnik z psem tropiącym z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Oddział Alarmowy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Damienicach, Stanisławicach i Łomnej. Podczas poszukiwań użyto również drona oraz quadów. W celu odnalezienia zaginionego chłopca sprawdzone zostały duże odcinki puszczy.

Około godziny 23:20, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce prowadzący poszukiwania w Stanisławicach zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi poszukiwanego 14-latka. Po krótkiej rozmowie z nim potwierdzili, że jest to osoba zaginiona. Chłopiec oświadczył, że w trakcie drogi powrotnej do domu jego rower uległ uszkodzeniu dlatego szedł pieszo, a swoim towarzyszom polecił natychmiastowy powrót do domów. W trakcie trasy powrotnej mieszkaniec powiatu wielickiego jednak pomylił drogi. Zgubił się i nie wiedział, w którą stronę ma się kierować, aby dotrzeć do miejsca zamieszkania. Odnaleziony przez policjantów 14-latek nie wymagał pomocy medycznej i chwilę później został odebrany przez swoich rodziców.