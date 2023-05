Czterech mieszkańców powiatu trzebnickiego zatrzymanych po niedzielnym meczu w Masłowie Data publikacji 25.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zatrzymali czterech mieszkańców powiatu trzebnickiego w wieku od 24 do 31 lat, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz udziału w bójce. Do zdarzenia doszło podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami Maslovia Masłów a KP Bór Obornicki Śląskie w niedzielę 21 maja Masłowie. Za popełnione przestępstwa odpowiedzą teraz przed sądem. Grozić im może kara od 3 do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

21 maja na boisku sportowym w Masłowie odbywał się mecz piłkarski klasy „C” pomiędzy drużynami Maslovia Masłów – KP Bór Oborniki Śląskie, niestety musiał zostać przerwany z uwagi na zachowanie kibiców. Doszło tam do awantury, a następnie do bójki pomiędzy uczestnikami a zawodnikami.

Z ustaleń policjantów wynika, że dwóch kibiców niezwiązanych z klubami piłkarskimi, pomiędzy którymi odbywał się w niedzielę mecz dokonało kradzieży torby sportowej należącej do zawodników drużyny KP Bór Oborniki Śląskie z zawartością flagi klubu, telefonów komórkowych, a także rzeczy osobistych. Kiedy oborniczanie próbowali odebrać swoja własność, mężczyźni stali się agresywni i zaczęli używać przemocy wobec nich. W następstwie tej sytuacji doszło do bójki, w której uczestniczyło kolejnych dwóch zatrzymanych mężczyzn.

Trzebniccy policjanci niezwłocznie po otrzymaniu informacji przystąpili do działania. Bardzo intensywna praca funkcjonariuszy pionu kryminalnego doprowadziła do wytypowania, a następnie zatrzymania czterech mężczyzn w wieku od 24 do 31 lat mających związek z tym incydentem.

Po zebraniu materiału dowodowego śledczy doprowadzili wszystkich zatrzymanych do Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w bójce, natomiast dwóch mieszkańców powiatu trzebnickiego usłyszało dodatkowo zarzut kradzieży rozbójniczej, za co może im grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

