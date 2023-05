Hołd dla Bohatera. 75. rocznica śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego Data publikacji 25.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Żołnierz, patriota, bohater, którego całe życie było świadectwem miłości do Ojczyzny. Mowa o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, którego 75. rocznicę śmierci obchodziliśmy w czwartkowy wieczór (25 maja). Oddając mu hołd, oddajemy cześć wszystkim, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. W tym ważnym dniu w imieniu lubuskich stróży prawa hołd Rotmistrzowi oddał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, młodszy inspektor Rafał Banach.

Rotmistrz Witold Pilecki to bez wątpienia postać należąca do narodowego panteonu pamięci. Patriota, bohater, ale przede wszystkim żołnierz Wojska Polskiego, który w czasie II Wojny Światowej dobrowolnie trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby tam zorganizować ruch oporu i pomóc w ucieczce przetrzymywanym członkom Tajnej Armii Polskiej, której był współorganizatorem. Dzięki jego bohaterskiej postawie cały świat dowiedział się o koszmarze, jaki nazistowscy oprawcy zgotowali więźniom obozu. Brał również czynny udział w Powstaniu Warszawskim oraz tworzeniu organizacji walczących o niepodległość i wolną Polskę. Po zakończeniu wojny, w 1947 roku został aresztowany przez ówczesne władze komunistyczne związku z nieprawdziwymi zarzutami, między innymi nielegalny, posiadaniem broni, przygotowywaniem zamachów zbrojnych czy posługiwanie się nielegalnymi dokumentami. W procesie sądowym skazany został na karę śmierci – wyrok wykonano 25 maja 1948 roku strzałem w tył głowy. Miejsce pochówku utajniono, a rodzinie nie wydano jego ciała.

W czwartkowy wieczór, punktualnie o godzinie 21:30, w 75. rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego władze państwowe, samorządowe, żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych oraz mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego oddali hołd Bohaterowi. Przed pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego złożono wiązanki kwiatów i krótko przypomniano historię Jego życia i śmierci. Lubuskich stróży prawa reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim młodszy inspektor Rafał Banach.

„Dobrowolny więzień Auschwitz, uczestnik wojny z bolszewikami, żołnierz walczący z okupacją niemiecką i sowiecką, zamordowany przez komunistów, uznany za jednego z sześciu najodważniejszych ludzi II Wojny Światowej” – te słowa widnieją na gorzowskim pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Cześć i chwała Bohaterom!

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim