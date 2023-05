Reagujemy zawsze i wszędzie - policjant przed służbą zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 26.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy sierżant Michał Wróblewski przed służbą, w drodze do komendy zauważył jadący pojazd marki Kia, który co chwilę zmieniał w sposób niekontrolowany pas drogi jadąc „wężykiem”. Policjant nie pozostał obojętny i postanowił działać. Zatrzymał kierującego, który jak się okazało, znajdował się w stanie nietrzeźwości- miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Miesiąc wcześniej stracił uprawnienia za zbyt szybką jazdę.

W ostatnim czasie policjant starszy sierżant Michał Wróblewski, który pełni służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, będąc przed służbą w trakcie dojazdu do komendy, zauważył samochód osobowy marki Kia, którego tor jazdy wskazywał, że kierujący może być nietrzeźwy. Policjant postanowił działać, skontaktował się z dyżurnym jednostki, który na miejsce skierował patrol. Kierujący Kią stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, dlatego starszy sierżant Wróblewski, postanowił nie czekać na wsparcie, tylko sam zatrzymać pojazd. Do zatrzymania doszło w Żaganiu na ulicy Kochanowskiego. Jak się okazało kierujący to 29-letni mężczyzna, badanie stanu trzeźwości wskazało, że kierujący miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Ustalono, że miesiąc wcześniej zastały zatrzymane mu uprawnienia do kierowania pojazdami z uwagi na to, że przekroczył dozwoloną prędkość o więcej niż 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym.

Dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu 29-latek nie uniknie kary za swoje postępowanie. Zgodnie z Kodeksem Karnym kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat dwóch.