Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej 12-latki

Policjanci ruchu drogowego garwolińskiej komendy, którzy brali udział w akcji poszukiwawczej odnaleźli zaginioną 12-latkę. Jej zniknięcie zgłosiła zaniepokojona matka. Szybko zorganizowane działania ratowniczo-poszukiwawcze doprowadziły do tego, że dziewczynka cała i zdrowa wróciła pod opiekę bliskich.

Wczoraj przed godziną 16.00 do Komendy Powiatowej Policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 12-latki. Ostatni raz była widziana z wózkiem i pluszowym misiem podczas zabawy na podwórku. Jej zniknięcie zgłosiła zaniepokojona matka, która z pomocą sąsiadów sprawdziła okolicę domu i ulubione miejsca dziecka. Bez rezultatu. Dlatego poprosiła o pomoc policję.

W krótkim czasie zorganizowano kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli poszukiwania. Dyżurny komendy przekazał rysopis 12-latki wszystkim patrolom znajdującym się w służbie. Równolegle w komendzie ogłoszono alarm i zorganizowano wsparcie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z Garwolina oraz druhów ochotniczych straży pożarnych. Policjanci ruchu drogowego garwolińskiej komendy kilkadziesiąt minut od zgłoszenia odnaleźli 12-latkę. Dziecko znajdowało się pół kilometra od miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze zaopiekowali się małoletnią, którą przekazali bliskim.

Przypominamy!

Rodzicu, zadbaj o to, by Twoje dziecko znało swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Wyjaśnij dziecku, jak rozpoznać groźną sytuację oraz, co powinno zrobić, gdy się w niej znajdzie. Pamiętajmy również, że wystarczy chwila nieuwagi, by dziecko się zgubiło.