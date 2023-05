Prawie milion papierosów bez polskiej akcyzy nie trafi na rynek Data publikacji 26.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zapobiegły uszczupleniu Skarbu Państwa na kwotę ponad 1 miliona 250 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali do jednej sprawy 60-letniego obywatela Armenii, u którego zabezpieczyli ponad 600 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej pochodzących z przemytu oraz 35 kilogramów krajanki tytoniowej, a także 45-latka, który posiadał niemalże 400 tysięcy nielegalnych papierosów. Decyzją prokuratury mężczyźni będą odpowiadali za paserstwo akcyzowe.

Ustalenia policjantów ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą pozwoliły im podjąć obserwację mężczyzny, co do którego zachodziło podejrzenie, że może chcieć wprowadzić do obrotu dużą ilość papierosów bez polskiej akcyzy skarbowej.

W trakcie realizacji policjanci zatrzymali 60-letniego obywatela Armenii. W należących do niego samochodach, a także w trakcie przeszukania pomieszczeń w wynajmowanym przez niego domu, znaleziono i zabezpieczono ponad 600 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej pochodzących z przemytu i nielegalnej produkcji oraz 35 kilogramów krajanki tytoniowej.

Łączna suma uszczupleń na szkodę Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy wyniosła prawie 800 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli 1100 złotych.

Zatrzymany usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku zarzuty paserstwa akcyzowego.

Do podobnego zatrzymania doszło w Zielonce. Tym razem policjanci zatrzymali 45-latka, który w domu i pomieszczeniach gospodarskich przechowywał prawie 400 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej pochodzących z przemytu i nielegalnej produkcji.

W tym przypadku Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych należności, takich jak: cło, akcyzy i VAT stracił ponad 450 tysięcy złotych.

45-latek odpowie za paserstwo akcyzowe. Za ten czyn grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

( KSP / mw)