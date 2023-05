Trzej mężczyźni zatrzymani za usiłowanie uprowadzenia 14-latki Data publikacji 26.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wodzisławska Policja została powiadomiona o usiłowaniu uprowadzenia 14-letniej dziewczyny. Na miejsce zdarzenia pilnie zostały skierowane policyjne patrole. Stróże prawa zatrzymali w tej sprawie trzech mężczyzn.

23 maja br., tuż po 19.00, wodzisławscy policjanci zostali powiadomieni o próbie uprowadzenia 14-latki. Do zdarzenia miało dojść na ulicy Żeromskiego w Wodzisławiu Śląskim. Na miejsce pilnie zostały skierowane policyjne patrole. Mundurowi wstępnie ustalili, że grupa mężczyzn próbowała wtargnąć do mieszkania rodziców 14-latki. Mieli oni grozić 36-letniej matce i 54-letniemu ojcu dziewczyny pozbawieniem życia i kazali "wydać" córkę. Mężczyźni ci, słysząc policyjne sygnały, uciekli. W momencie zdarzenia 14-latki nie było w domu. Przebywała ona wraz z 7-letnią siostrą na pobliskim placu zabaw. Kiedy zobaczyła uciekających z bloku mężczyzn, razem z młodszą siostrą uciekła i ukryła się w mieszkaniu babci, kilka bloków dalej. Tam policjanci znaleźli obie dziewczynki, które bezpiecznie wróciły pod opiekę rodziców.

Niedługo po zdarzeniu, na ulicy Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim, patrol zauważył opisane przez zgłaszających osoby. Błyskawiczna akcja doprowadziła do zatrzymania trzech mężczyzn, którzy tego samego dnia trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia 25, 24 i 19-latek - mieszkańcy Siemianowic Śląskich, usłyszeli zarzut wspólnego usiłowania pozbawienia wolności małoletniej, a także zarzut kierowania wobec rodziców 14-latki gróźb pozbawienia życia. Podejrzani nie przyznali się do winy. Wczoraj, 25.05.2023 roku, decyzją prokuratora, zostali objęci policyjnym dozorem. Prokurator zakazał im także zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Niedoszłym porywaczom grozi kara do lat 5 więzienia. Wodzisławscy śledczy będą teraz wyjaśniali szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.