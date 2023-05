Współpraca Policji z Rzecznikiem Praw Dziecka na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Data publikacji 26.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Rzecznik Praw Dziecka prowadzi darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12. Pod tym numerem zarówno dzieci, jak i ich rodzice czy opiekunowie mogą w każdej chwili uzyskać profesjonalne wsparcie psychologiczne i prawne. W zespole Telefonu Zaufania dyżurują eksperci – psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz prawnicy. Ponadto młodzi ludzie mogą kontaktować się również przez specjalny czat (dostępny także w jęz. ukraińskim), poprzez stronę https://brpd.gov.pl. W ogólnopolską kampanię promującą Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka włączyła się również Policja.

Okres dorastania to ważny czas budowania własnej tożsamości, eksperymentów oraz intensywnego kształtowania się osobowości. Dlatego też dzieci i młodzież to grupa społeczna wymagająca szczególnej troski dorosłych - rodziców, opiekunów, nauczycieli, instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Wydarzenia z kilku ostatnich lat, w tym głównie pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2, i związana z tym izolacja społeczna oraz trwająca wojna w Ukrainie to jedne z okoliczności mających wpływ na stan zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Mając na uwadze wagę problemu, Policja aktywnie włączyła się w akcję promującą Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. W związku z tym, w dniu 26 maja br. w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV, odbyło się przekazanie plakatów promujących Telefon Zaufania, przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka, na ręce Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor oraz Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds . Prewencji insp. Tomasz Znajdek. Biuro Rzecznika Praw Dziecka przekazało Policji 4 000 plakatów oraz naklejki. Docelowo materiały te trafią niebawem do wszystkich jednostek w kraju.

Powyższa inicjatywa jest jedną z form współpracy w ramach podpisanego w dniu 7 grudnia 2021 r. Listu intencyjnego w sprawie współpracy Rzecznika Praw Dziecka z Komendantem Głównym Policji na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa oraz na rzecz promowania wśród dzieci i młodzieży postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Należy wskazać, iż w przypadku gdy osoba dzwoniąca pod nr Telefonu Zaufania znajduje się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia wymagającego niezwłocznej interwencji, konsultant Telefonu Zaufania przekazuje informację Policji, która ustala miejsce pobytu osoby potrzebującej pomocy i wdraża stosowne procedury ratujące życie i zdrowie.

Pamiętaj – jeśli czujesz złość, smutek, zniechęcenie, bezsilność, czujesz się ofiarą przemocy, hejtu, boisz się wychodzić z domu, szukasz swojej tożsamości, nie masz ochoty na kontakty z kolegami, nic Cię w życiu nie cieszy – Telefon Zaufania jest dla Ciebie.

Rodzicu, jeśli widzisz, że Twoje dziecko „pogubiło się w życiu”, sam masz problem, jak odpowiedzieć na nurtujące nastolatka pytania, zachęć go do kontaktu z ekspertami dyżurującymi w Telefonie Zaufania lub poprzez czat dostępny na stronie Rzecznika Praw Dziecka.

(Biuro Prewencji KGP)