Blisko 5 kg marihuany oraz krzaki konopi indyjskich zabezpieczyli policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej

Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową bydgoskiej komendy miejskiej zatrzymali 50-letniego solecczanina, który na działce uprawiał konopie indyjskie i miał pojemniki z blisko 5 kilogramami marihuany. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zaczęło się od ustaleń policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, z których wynikało, że 50-letni mieszkaniec Solca Kujawskiego uprawia krzewy konopi indyjskich na działce, na której zamieszkuje.

W miniony wtorek, 23.05.2023 r., funkcjonariusze postanowili to sprawdzić i pojechali pod wskazany adres, gdzie zauważyli podejrzewanego mężczyznę wsiadającego do osobowego seata. Tam go zatrzymali.

Na potwierdzenie swoich podejrzeń policjanci nie musieli długo czekać. Przy ścianie budynku stały 24 doniczki z roślinami konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu. Następnie policjanci sprawdzili pomieszczenia mieszkalne. W znajdujących się tam różnego rodzaju plastikowych słoikach i innych opakowaniach ujawnili susz roślinny o wadze ponad 1,8 kilograma. Na tym jednak nie koniec.

Po otworzeniu zamrażarki policjanci stwierdzili, że nie służy ona do przechowywania żywności, lecz kolejnych kilogramów narkotyków i sprzętu służącego do prowadzenia tego rodzaju działalności przestępczej. Znajdowały się w niej niemal 3 kilogramy suszu roślinnego, dwie butelki z zawartością cieczy z suszem konopnym, sprzęt służący do uprawy, waga elektroniczna, telefon komórkowy oraz gotówka.

Łącznie policjanci zabezpieczyli niemal 5 kilogramów suszu roślinnego, którego badanie narkotesterem potwierdziło, że to marihuana.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.