Poszukiwany listem gończym przewoził nielegalne papierosy Data publikacji 26.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wszystko zaczęło się od kontroli drogowej. Okazało się, że 60-letni kierowca mercedesa nie dość, że był poszukiwany do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności, to wiózł w samochodzie blisko 146 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Jeszcze więcej nielegalnego tytoniu policjanci znaleźli na jego posesji. Podejrzany usłyszał zarzut i trafił do zakładu karnego.

Policjanci z kolneńskiej drogówki, na ekspresowej S61, pod Grabowem zatrzymali do kontroli mercedesa. Okazało się, że 60-letni kierowca jest poszukiwany i ma do odbycia karę 4 lat pozbawienia wolności za rozbój i paserstwo. Podczas sprawdzania samochodu, którym jechał 60-latek, policjanci ujawnili kontrabandę. Mundurowi zabezpieczyli wówczas blisko 146 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia, kolneńscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na posesji należącej do mieszkańca Mazowsza znaleźli ponad 167 tysięcy sztuk kolejnych nielegalnych papierosów, 183 kilogramy krajanki tytoniowej, 4,5 kilograma suszu tytoniowego, 2 maszyny do produkcji i pakowania papierosów oraz niewielkie ilości nielegalnego alkoholu.

Wstępne obliczenia wskazują, że Skarb Państwa mógł zostać narażony na uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego na kwotę blisko 600 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał zarzut przewożenia wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy i trafił do zakładu karnego. Obecnie trwają też dalsze czynności mające na celu przedstawienie mu kolejnych zarzutów.