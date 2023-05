„Doskonalenie warsztatu lektorskiego” – szkolenie dla policjantów Data publikacji 26.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 200 osób wzięło dziś udział w szkoleniu „Doskonalenie warsztatu lektorskiego”. Uczestniczyli w nim śląscy policjanci pełniący funkcje lektora, występujący publicznie oraz prowadzący różnego rodzaju uroczystości. Doświadczeni eksperci omówili tematy związane z efektywnymi wystąpieniami publicznymi, mową ciała, pracą z mikrofonem, a także dykcją. W wydarzeniu uczestniczył szef śląskiego garnizonu nadinsp. Roman Rabsztyn.

Dziś w Auli im. aspiranta PWŚl Jana Kali w Katowicach odbyło się szkolenie pn. „Doskonalenie warsztatu lektorskiego”. Wydarzenie zorganizowane przez Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach było skierowane głównie do policjantów, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych występują publicznie, udzielają informacji dla przedstawicieli mediów oraz prowadzą różnego rodzaju uroczystości, gdzie sprawują funkcje lektora bądź konferansjera. Szkolenie zgromadziło liczne grono uczestników. Ponad 200 policjantów garnizonu śląskiego i Szkoły Policji w Katowicach oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach rozwijało swoje umiejętności w obszarze prowadzenia profesjonalnych prezentacji i wystąpień.