Wałbrzyscy policjanci ustalili miejsce ukrywania się mężczyzny poszukiwanego listem gończym. Okazało się, że tą interwencją uratowali mu życie

To był duży zbieg okoliczności, który nie zdarza się zbyt często. Podczas wykonywanych czynności służbowych kryminalni z wałbrzyskiej komendy Policji ustalili miejsce przebywania ukrywającego się od dłuższego czasu przed wymieram sprawiedliwości 24-latka. Funkcjonariusze pojechali do Świdnicy, aby go zatrzymać, jednak zamiast do aresztu mężczyzna najpierw trafił do szpitala. Policjanci zastali go łóżku w bardzo złym stanie fizycznym, od razu udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a ostatecznie przekazali wezwanemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Policyjna interwencja pozwoliła na uratowanie 24-latkowi życia. Kiedy jednak wyzdrowieje i opuści placówkę medyczną, będzie musiał liczyć się z półtorarocznym pobytem w więzieniu.