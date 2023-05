Policjanci zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się handlem narkotykami Data publikacji 29.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną środę, policjanci z Krakowa wspomagani przez funkcjonariuszy z Katowic na terenie Krakowa oraz kilku miejscowości województwa małopolskiego i śląskiego zatrzymali 8 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się przestępstwami narkotykowymi. W działaniach wzięło udział ponad 80 policjantów. 6 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, z czego jedna odpowie za kierowanie tą grupą.

24 maja br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, wspomagani przez funkcjonariuszy z innych wydziałów krakowskiej komendy miejskiej, policjantów z krakowskich komisariatów, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Krakowie oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny w Katowicach udali się pod wytypowane adresy na terenie Krakowa, oraz kilku miejscowości na terenie województwa małopolskiego i śląskiego, gdzie według ustaleń operacyjnych miały przebywać osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. O godzinie 6.00 policjanci siłowo weszli do lokali zajmowanych przez te osoby.

W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali 10 osób, 7 mężczyzn oraz 3 kobiety w wieku pomiędzy 17 a 33 rokiem życia. Z wykorzystaniem policyjnych psów służbowych oraz psa z Krajowej Administracji Skarbowej miejsca te zostały dokładnie przeszukane. Efektem tych działań było zabezpieczenie m.in. prawie 2,5 kilograma mefedronu, ponad 400 gramów amfetaminy, blisko 280 gramów marihuany, ponad 105 gramów ecstasy w formie proszku i 120 tabletek ecstasy, ponad 60 gramów grzybów halucynogennych, blisko 30 gramów kokainy. Ponadto policjanci zabezpieczyli również ponad 270 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, 62 telefony komórkowe, 10 laptopów, 2 sztuki broni gazowej, wagę elektroniczną, zgrzewarkę próżniową, kilkadziesiąt kart sim, oraz gotówkę w polskiej i zagranicznej walucie w kwocie odpowiadającej wartości około 20 tysięcy złotych. Wszystkie te rzeczy zostały zabezpieczone, a zatrzymani trafili do komendy, skąd następnie przewieziono ich do policyjnego aresztu.

Następnego dnia 6 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych. Dodatkowo jednej z tych osób przedstawiono zarzut kierowania działaniami członków grupy. Ponadto 5 osób, u których ujawniono środki odurzające i psychotropowe, odpowiedzą również za posiadanie narkotyków, w tym 3 osoby za posiadanie znacznej ich ilości. Wobec sześciu osób na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie sąd wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Wobec dwóch pozostałych osób zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozór oraz poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej kodeks karny przewiduje kare pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do lat 5, natomiast za kierowanie taką grupą grozi nawet 10 lat odsiadki. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi również kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / kp)