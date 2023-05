Właściciel konia dostał zarzut za znęcanie się nad zwierzęciem Powrót Generuj PDF Drukuj Oświęcimscy policjanci postawili zarzut znęcania się nad zwierzęciem 47-letniemu mieszkańcowi gminy Oświęcim. Wcześniej wspólnie z inspektorami Oświęcimskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami odebrali konia, który na skórze miał liczne rany.

W styczniu br. policjanci wspólnie z inspektorami Oświęcimskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami interweniowali na terenie jednej z posesji w gminie Oświęcim, gdzie z relacji zgłaszających doszło do znęcania nad koniem. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że nietrzeźwy mężczyzna, używając bata okaleczył swojego konia. Ponadto ustalono również, że zwierzę przebywało w bardzo złych warunkach, w ciasnym pomieszczeniu, nie miało dostępu do paszy oraz wody. Ogier, noszący na skórze liczne rany trafił pod opiekę inspektorów Animals, natomiast jego agresywny właściciel został zatrzymany. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało 2,1 promila alkoholu. Mężczyzna został również administracyjnie pozbawiony praw do zwierzęcia.

Następnie sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy zebrali dowody świadczące o tym, że 47-latek przez siedem miesięcy znęcał się nad koniem. Przetrzymywał go w niewłaściwych warunkach, nie zapewniał właściwej karmy, a także przeciążał zwierzę.

22 maja br. dochodzenie zostało zakończone postawieniem podejrzanemu zarzutów za znęcanie nad zwierzęciem oraz sporządzeniem aktu oskarżenia. Podejrzanemu został również przedstawiony zarzut naruszenia nietykalności inspektora OTOZ Animals, którego dopuścił się podczas prowadzonej przez niego interwencji.

Za znęcanie nad zwierzęciem grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Z kolei za naruszenie nietykalności osoby grozi kara do jednego roku pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / kp)