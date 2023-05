Tymczasowy areszt za potrącenie policjanta i ucieczkę Data publikacji 29.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Jaworznie podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu dwóch mężczyzn, którzy w miniony piątek, uciekając z miejsca kontroli, potrącili policjanta. Stróże prawa podjęli pościg i zatrzymali sprawców. Okazało się, że kierujący był poszukiwany sześcioma listami gończymi i posiadał trzy aktywne zakazy kierowania pojazdami, a w samochodzie znaleziono narkotyki. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

Do niebezpiecznego pościgu doszło w miniony piątek w nocy (6.05.2023). Kryminalni z jaworznickiej komendy postanowili skontrolować kierowcę i pasażera czarnego mercedesa, który w godzinach nocnych został zaparkowany na MOP -ie Zastawie przy autostradzie A4 w Jaworznie. Jeden z nieumundurowanych policjantów podszedł do kierowcy i okazał mu legitymację służbową. Na widok kryminalnego mężczyzna zaczął gwałtownie cofać, potrącił go i zaczął uciekać. Stróże prawa natychmiast ruszyli w pościg, do którego wkrótce przyłączyły się inne będące w okolicy patrole. Oficer Dyżurny zlecił ustawienie posterunków blokadowych oraz zaangażował w pościg kolejne siły policyjne. Poruszający się mercedesem mężczyźni nie zamierzali się jednak zatrzymywać i nie reagowali na nadawane przez radiowóz sygnały świetlne i dźwiękowe. W trakcie pościgu, jadąc z dużą prędkością, staranowali szlaban punktu poboru opłat na autostradzie A4 i jechali dalej w kierunku Mysłowic. Pościg zakończył się na terenie tego miasta, gdzie ostatecznie kierowca stracił panowanie nad pędzącym mercedesem, w wyniku czego auto dachowało. Sprawcy opuścili pojazd o własnych siłach i próbowali kontynuować ucieczkę pieszo, jednak już po chwili byli w rękach kryminalnych. W trakcie przeszukania policjanci ujawnili w mercedesie m.in. narkotyki, gotówkę, telefony komórkowe i kominiarkę. Okazało się, że 23-letni kierujący był poszukiwany sześcioma listami gończymi oraz posiadał trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie. 23-latek usłyszał prokuratorski zarzut czynnej napaści na policjantów, kierowania pojazdem mimo orzeczonych zakazów, niezatrzymania się do kontroli i posiadanie narkotyków, a 21-letni pasażer zarzut napaść na policjanta, działając wspólnie i w porozumieniu. Mężczyźni decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.