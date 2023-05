Atak terrorystów na centrum handlowe - ćwiczenia służb Data publikacji 29.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzka policja otrzymuje zgłoszenie o dwóch zamaskowanych osobach, które z długą bronią poruszają się po centrum handlowym. To scenariusz szkolenia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, które odbyło się 28 maja 2023 roku.

Na miejsce zdarzenia zostaje skierowany patrol policji aby zweryfikować informację. Po przybyciu mundurowi widzą ludzi, którzy w pośpiechu wybiegają z galerii i krzyczą, że w środku są terroryści i strzelają do ludzi. Po chwili dwie zamaskowane osoby z bronią zbliżają się do wyjścia i krzyczą w stronę policjantów, że jeżeli rząd nie spełni ich oczekiwań do zabiją zakładników i wysadzą w powietrze centrum handlowe. Interweniowali negocjatorzy, ale rozmowy zostały przerwane przez starzały. Do akcji wkroczyli kontrterroryści…

Na szczęście to tylko ćwiczenia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi .

Akcja łódzkiego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji pod nazwą „Manufaktura 2023” miała na celu między innymi sprawdzenie funkcjonowania procedur związanych z zaistnieniem zdarzenia kryzysowego, sprawdzenia współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi, doskonalenie przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi policji oraz sprawdzenie taktyki działania policjantów SPKP w Łodzi. Dzięki takim szkoleniom nasi funkcjonariusze są coraz lepiej przygotowani do realnych zagrożeń związanych z terroryzmem. Ważnym elementem tego rodzaju działań jest możliwość ćwiczeń w realnych warunkach, w pomieszczeniach w których na co dzień przebywają osoby. Jest to również dobra okazja dla tych osób, aby dowiedzieć się jak reagować w sytuacji zagrożenia, jak się zachować i na co zwracać uwagę.

kom. Edyta Machnik