Policjanci z wrocławskiej drogówki pomogli 76-letniej kobiecie

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, podczas prowadzonych czynności na miejscu zdarzenia drogowego przy ul. Opolskiej zauważyli starszą kobietę, która była mocno zdezorientowana. Okazało się, że 76-latka wysiadła na nieodpowiednim przystanku i nie wiedziała, gdzie się znajduje ani jak ma wrócić do domu. Policjanci ustalili dokładne dane pokrzywdzonej i zawieźli ją do miejsca zamieszkania, a cała sytuacja mimo dużych emocji oraz stresu skończyła się szczęśliwie.