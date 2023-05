Policjanci udzielili pomocy mężczyźnie, który stracił przytomność Data publikacji 29.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjna służba jest zaskakująca. Czasami może okazać się, że rutynowa kontrola drogowa będzie od policjantów wymagać szybkiej i sprawnej akcji ratującej zdrowie, a nawet życie. Tak było w przypadku sobotniej kontroli drogowej 35-latka.

W sobotę (27.05.2023 r.) w Lubominie policjanci ogniwa ruchu drogowego lidzbarskiej komendy prowadzili tzw. akcję lejek, podczas której kontrolowali stan trzeźwości kierujących. Około godziny 7:30 policjanci kontrolowali 35-latka, kierującego motorowerem. Po zakończeniu kontroli mężczyzna, wsiadając na swój jednoślad zasłabł, a następnie przewrócił się i stracił przytomność. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą, która okazała się bezwzględnie potrzebna, ponieważ 35-latek miał problemy ze swobodnym oddychaniem. Funkcjonariusze, st. sierż. Tomasz Bielikowicz oraz post. Marta Bruehn udzielili mężczyźnie niezbędnej pomocy przedmedycznej oraz zapewnili mu bezpieczeństwo i kontrolowali jego funkcję życiowe do czasu przybycia na miejsce wezwanego przez nich zespołu ratownictwa medycznego. Do udzielenia pomocy zaangażował się również funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pasłęku, który będąc w pobliżu zauważył zdarzenie. 35-latek został przekazany pod opiekę przybyłych ratowników medycznych. Policjanci zadbali również o to, by jednoślad, którym poruszał się mężczyzna trafił do członka jego rodziny.