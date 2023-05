#POMAGAMYICHRONIMY. 16-latek wyszedł z domu zostawiając list pożegnalny. Nastolatka odnaleźli płoccy policjanci Data publikacji 29.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji płockich policjantów, już po niespełna pół godzinie 16-latek, który pozostawił list pożegnalny, został odnaleziony w jednym z miejskich parków. Pamiętaj! Gdy widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy, natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112.

W minioną niedzielę (28.05) na numer alarmowy 112 zadzwoniła roztrzęsiona kobieta, która poinformowała, że jej syn wyszedł z domu, pozostawiając w swoim pokoju list pożegnalny.

Z treści listu wynikało jasno, że może on chcieć odebrać sobie życie. Oficer dyżurny płockiej komendy natychmiast podjął działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu chłopaka, a do wszystkich patroli rozesłał komunikat z jego rysopisem. W niespełna pół godziny funkcjonariusze odnaleźli 16-latka w jednym z płockich parków. Był cały i zdrowy.

W takich sytuacjach każda minuta jest cenna. Pamiętajmy, im szybciej powiadomimy służby, tym większe mamy szanse na uratowanie osoby.

Pamiętaj! Nie jesteś sam!

Jeśli czujesz się źle, masz zdecydowanie przedłużający się zły nastrój, obniżoną samoocenę i myśli, że masz wszystkiego dosyć poproś o pomoc!

Na terenie każdego miasta znajdują się instytucje pomocowe, między innymi miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Autor: sierż. szt. Monika Jakubowska