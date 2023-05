Dąbrowscy kryminalni przejęli ponad 20 kg narkotyków Data publikacji 29.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dąbrowscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali łącznie ponad 20 kilogramów narkotyków. Dwóch z nich zostało już tymczasowo aresztowanych, a trzeci objęty dozorem policyjnym. Podejrzanym grozi teraz nawet 12 lat więzienia.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej w ciągu zaledwie jednego tygodnia przejęli z zagłębiowskiego rynku ponad 20 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.

Pierwszy w ręce kryminalnych wpadł 22-letni mężczyzna. Zatrzymanie było wynikiem rozpracowania siatki handlarzy narkotykowych. Do zatrzymania podejrzanego mężczyzny doszło w jego mieszkaniu. W wyniku przeprowadzonej akcji policjanci znaleźli i skonfiskowali ponad 16 kilogramów różnych rodzajów narkotyków, w tym marihuanę i metamfetaminę.

Do następnego zatrzymania doszło na terenie powiatu będzińskiego. W mieszkaniu 26-letniego mężczyzny policjanci znaleźli ponad 750 gramów suszu marihuany.

Niedługo trzeba było czekać na wpadkę kolejnego z dilerów. Tym razem w Sosnowcu stróże prawa przechwycili przeszło 3,2 kilograma amfetaminy i blisko 200 gramów marihuany. Posiadaczem nielegalnych substancji był 22-letni mieszkaniec Sosnowca.

Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych, aby dostarczyć dowodów do postępowania karnego przeciwko podejrzanym.

Dwaj zatrzymani 22-latkowie decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, a 26-latek objęty dozorem policyjnym. Na podstawie zgromadzonych dowodów prokuratura postawiła pierwszemu z nich zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków w celu dalszej dystrybucji, za co grozi do 12 lat więzienia. Dwaj pozostali usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Przestępczość narkotykowa jest jednym z głównych zjawisk zwalczanych przez piony kryminalne. Ostatnie zatrzymania są dowodem determinacji policjantów w rozpracowywaniu tego rodzaju przestępczości. I z pewnością nie ostatnim.

( KWP w Katowicach / kp)

