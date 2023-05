#POMAGAMYICHRONIMY. Policjanci pomogli mężczyźnie, który w trakcie jazdy doznał udaru Data publikacji 29.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowomiejscy policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego udzielili pomocy 74-latkowi, który za kierownicą volkswagena doznał udaru. Funkcjonariusze na miejsce wezwali karetkę pogotowia. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.

Do zdarzenia tego doszło w sobotę (27.05.2023r.) około godziny 10:00 rano na ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zostali wysłani przez oficera dyżurnego na interwencję obsługi kolizji drogowej. Kierujący volkswagenem w trakcie jazdy uderzył w zaparkowaną toyotę i najechał na skrzynkę od gazu ziemnego. Podczas rozmowy z policjantami sprawca zdarzenia zaczął używać niezrozumiałego słownictwa, jego wypowiedzi były nielogiczne, a po chwili pojawiła się też bełkotliwa mowa. Z uwagi na to zachowanie funkcjonariusze zaczęli podejrzewać, że może to być udar. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano karetkę pogotowia ratunkowego. Lekarz potwierdził przypuszczenia policjantów, dzięki temu 74-latek szybko trafił pod opiekę specjalistów w szpitalu.

W takiej sytuacji liczy się każda minuta. Dlatego im szybciej chory trafi pod opiekę lekarzy, tym ma większe szanse na powrót do zdrowia.