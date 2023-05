Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili działania skierowane przeciwko przestępczości samochodowej na terenie powiatu poddębickiego. W jednej z miejscowości zlikwidowali dziuplę samochodową i zatrzymali 32- letniego mężczyznę. Funkcjonariusze zabezpieczyli części pochodzące z kradzionych na terenie Niemiec pojazdów. Wstępną wartość strat oszacowano na ponad pół miliona złotych.

Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości samochodowej weszli na teren posesji w powiecie poddębickim. Stróże prawa podejrzewali, że może tam dochodzić do demontażu skradzionych aut. Kiedy weszli na teren „dziupli” okazało się, że znajduje się tam wiele części i podzespołów pochodzących z pojazdów marek Citroen, BMW oraz Nissan. Wstępna analiza wykazała, że auta te zostały skradzione w okresie od lipca 2019 roku do grudnia 2022 roku z terenu Niemiec.

W trakcie prowadzonych działań zabezpieczono kluczowe elementy pojazdów między innymi karoserie, silniki i skrzynie biegów.

Przeprowadzona do tej pory identyfikacja części wskazuje na to, że zabezpieczone przez śledczych podzespoły i akcesoria pochodzą z co najmniej 7 utraconych w wyniku przestępstwa pojazdów.

W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci na miejscu zatrzymali 32-letniego mężczyznę. Zebrany przed śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów paserstwa. Wartość skradzionych pojazdów, z których zabezpieczono części wynosi ponad pół miliona złotych.

Poddębicki sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt tymczasowy. Obecnie funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Mieszkańcowi powiatu poddębickiego grozić może kara do 5 lat pozbawienia wolności.