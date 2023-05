Nocny pościg za włamywaczami Data publikacji 30.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Myśleniccy policjanci, w nocnym pościgu zakończonym blokadą drogi, zatrzymali uciekających drogami powiatu podejrzewanych o kradzież z włamaniem na terenie Zakopanego.

W poniedziałek (29.05.2023), około godziny 23.00 oficer dyżurny myślenickiej komendy otrzymał informację od policjantów z Zakopanego, że przez powiat myślenicki, srebrnym passatem kombi mogą przejeżdżać osoby, które dokonywały włamań na terenie powiatu tatrzańskiego. Sprawcy według ustaleń mają zmierzać w kierunku Krakowa. Patrol ruchu drogowego już po kilku minutach napotkał wskazany samochód na "zakopiance”. Policjanci dali sygnały do zatrzymania się, a kierowca zjechał na pobocze DK7 w rejonie zjazdu do Polanki.

Jak szybko się okazało, miał być to jedynie sprytny zabieg pozwalający zgubić policjantów. Kiedy mundurowi wysiedli z radiowozu i podeszli do passata, ten z piskiem opon odjechał w kierunku Polanki. Mundurowi ruszyli w pościg za włamywaczami, a dodatkowo inne patrole policji nadciągały z różnych stron, by udzielić kolegom wsparcia.

W Sieprawiu na ulicy Zarusinki jeden z patroli prewencji ustawił blokadę. Tam zakończyła się brawurowa ucieczka włamywaczy. Czwórka policjantów szybko dobiegła do pojazdu i uniemożliwiła dalszą jazdę. Ostatnim pomysłem przestępców na uniknięcie odpowiedzialności miało być zamknięcie się w pojeździe, jednak policjanci błyskawicznie stłukli szybę i otworzyli samochód.

W rezultacie nocnego pościgu zatrzymane zostały cztery osoby podróżujące passatem. 30-letni kierowca miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pozostali pasażerowie to – również nietrzeźwy 48-latek, 17-latek i 16-latka. Zatrzymani są ze sobą spokrewnieni. W samochodzie znajdował się agregat prądotwórczy, który wcześniej został skradziony.