Policjanci zabezpieczyli podrabiane ubrania i buty Data publikacji 30.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Płońska w trakcie działań prowadzonych na targowisku miejskim zabezpieczyli ponad 1200 szt. „podróbek”. Ubrania, buty i torby z nielegalnie naniesionymi znakami kilkunastu renomowanych firm, wystawili na sprzedaż cudzoziemcy. 33-latka i 45-latek zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Oboje usłyszeli zarzuty.

Płońscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji, w minioną niedzielę (28.05) prowadzili działania na targowisku miejskim. Z ich informacji wynikało, że znów w tym miejscu pojawili się nieuczciwi handlarze, oferujący do sprzedaży podrabianą odzież. Na stoisku 45-latka i 33-latki, cudzoziemców zamieszkujących na terenie pow. przasnyskiego, funkcjonariusze znaleźli m.in.: spodnie, bluzy, koszulki, sukienki, buty, skarpety oraz torby z nielegalnie naniesionymi znakami kilku renomowanych firm. Nieuczciwi sprzedawcy zostali zatrzymani, a oferowane przez nich rzeczy, ogółem prawie 1200 przedmiotów, zabezpieczone.

33-latka i 45-latek usłyszeli zarzuty związane z wprowadzaniem do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat, a do tego przepadek zabezpieczonych przedmiotów.

Wstępnie straty firm, których znaki zostały podrobione wyniosły co najmniej 150 tys. zł.

Funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą cyklicznie prowadzą działania skierowane przeciwko nieuczciwym handlarzom. Bazary, targowiska oraz inne punkty sprzedaży odzieży, także internetowe, są przez nich regularnie kontrolowane.

Autor: kom. Kinga Drężek-Zmysłowska