OKSZA zajęła I miejsce w zawodach kynologicznych Data publikacji 30.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Duma rozpiera asp. szt. Tomasza Bendyk - przewodnika psa służbowego o imieniu Oksza, który wraz ze swoją podopieczną uczestniczył w zawodach kynologicznych organizowanych przez Żandarmerię Wojskową. Czworonożna funkcjonariuszka, specjalizująca się w wyszukiwaniu materiałów wybuchowych, zajęła w konkursie I miejsce, zdobywając 795 punktów na 800 możliwych. Bardzo cieszymy się z takiej "policjantki" w naszych szeregach, zwłaszcza, że jej sukcesy nieustannie wspierają pracę śledczych.

Oksza to owczarek niemiecki, który w policyjnych szeregach służy od 3 lat. Jej domowe imię to Asza, bowiem psy służbowe w Policji bardzo często noszą dwa imiona. Jedno jest prywatne, nadane przez przewodnika, a drugie (służbowe) związane z hodowlą z jakiej pochodzi.

Specjalność Okszy to materiały wybuchowe, których wyszukiwaniem zajmuje się na co dzień. W ostatnim czasie na swoim koncie ma niemały sukces. Wezwana do działania w środku nocy, na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu, znalazła broń palną oraz amunicję.

Bardzo cieszymy się, że Ogniwo Przewodników Psów Służbowych wchodzące w skład Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, osiąga tak wysokie noty w zawodach psów służbowych. Te, w których Oksza zdobyła I miejsce, uzyskując 795 punktów na 800 możliwych, odbyły się w Piszu w dniach 23-26 maja 2023 roku.

Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy, kierując jednocześnie słowa uznania do każdego przewodnika, który stoi za osiągnięciami swojego podopiecznego.

asp. Przemysław Ratajczyk