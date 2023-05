Policjantka, w której pracy najbardziej liczy się czas gościem 6. odcinka podcastu Data publikacji 31.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawy poszukiwawcze nie są spektakularne, często nie mówi się o nich w mediach. Ustalenie miejsc ukrywania się podejrzanych o dokonanie przestępstw lub osób ściganych przez wymiar sprawiedliwości wymaga ogromnego zaangażowania policjantów i wielu innych służb. Ogromnej ilości czasu i sił wymagają także sprawy zaginięć. Policjanci - poszukiwacze, dla których nie ma miejsc, których sprawdzać nie trzeba, to specjaliści w swojej dziedzinie, ich praca jest wielowątkowa, a najbardziej liczy się czas.

W 6. odcinku policyjnego podcastu, Natalia - policjantka jednego z najmłodszych wydziałów komendy wojewódzkiej, która służbę w Policji pełni od 11 lat. Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób powołany został w grudniu ubiegłego roku, a przed nim realizowała się w wydziale kryminalnym i to charakterystyka pracy w pionie kryminalnym sprawia, że nazwisko Natalii pozostaje anonimowe.

W każdej komendzie, a także i komisariacie są policjanci specjalnie szkoleni do poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania. Prócz znajomości prawa i specjalnych procedur, muszą posiadać odpowiednie cechy jak cierpliwość, skrupulatność oraz dążenie do celu. Poszukiwacze tropią groźnych przestępców, poszukują osób starszych, które się zgubiły, zaginionych dzieci, a także osób, których życie i zdrowie jest realnie zagrożone - a w takich sytuacjach czas gra największą rolę. Najważniejszym ich celem jest odnalezienie zaginionego całego i zdrowego, uratowanie niedoszłemu samobójcy życia, czy zatrzymanie poszukiwanego, który od dłuższego czasu się ukrywał i postawienie go przed wymiarem sprawiedliwości. W swojej pracy współpracują z wieloma osobami i służbami, wykorzystują nowe technologie ale i popularne już drony, czy psy tropiące. Ruiny, kanały, zarośla – wejdą wszędzie i sprawdzą każde miejsce. Swoje sprawy prowadzą do skutku - odnalezienia zaginionego czy poszukiwanego. Zdarzają się również takie, które kończą się dla policjantów w najgorszy sposób, czyli odnalezieniem zwłok. Co wtedy czują, jak odreagowują te trudne sytuacje?

O tym i wielu innych bardzo istotnych kwestiach w „Rozmowach z blondynką …ale o Policji”, podcaście dostępnym m.in. w Spotify. 6. odcinek dostępny jest również na stronie www.pomorska.policja.gov.pl w zakładce policyjny podcast. Znajdziesz tam również wszystkie poprzednie odcinki z policjantami, dla których służba w Policji to coś więcej. Zapraszam do słuchania!

