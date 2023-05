Legniccy policjanci po raz kolejny pomogli osobie wymagającej natychmiastowej pomocy medycznej Data publikacji 31.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego legnickiej komendy udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, który zasłabł w centrum miasta. Dzięki profesjonalnym działaniom funkcjonariuszy mężczyzna został przewieziony przez zespół Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie została mu udzielona fachowa pomoc medyczna.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego legnickiej komendy pełnili służbę na terenie miasta. W pewnym momencie do mundurowych podszedł mężczyzna i poinformował, że na trawniku leży starszy pan. Mundurowi niezwłocznie skierowali się we wskazane miejsce i po sprawdzeniu funkcji życiowych, natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Powiadomili również pogotowie ratunkowe. Doświadczeni funkcjonariusze przypuszczali, że mężczyzna może mieć udar.

Asp. szt. Marcin Weber, będący dodatkowo ratownikiem medycznym oraz mł. asp. Arkadiusz Procków już nie pierwszy raz ratowali ludzkie życie. Funkcjonariusze do czasu przyjazdu zespołu Pogotowia Ratunkowego monitorowali czynności życiowe mężczyzny.

Dzięki profesjonalnej pomocy policjantów mężczyzna został przewieziony przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala, gdzie została mu udzielona fachowa pomoc medyczna.

Nasi koledzy swoją postawą pokazali, że ich wyszkolenie zdobywane podczas służby w Policji oraz w życiu prywatnym może zaważyć na możliwości udzielenia osobie wymagającej opieki fachowej pomocy. Dzięki ich działaniom mężczyzna trafił pod fachową opiekę medyków.

mł.asp. Paweł Noga

Źródło: KMP w Legnicy

mł. asp. Anna Tersa

tel. 504 798 649