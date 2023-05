Policjanci pomogli uratować mieszkającego samotnie 76-latka Data publikacji 31.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja policjantów z hrubieszowskiej komendy pozwoliła na odnalezienie 76-latka, który mieszka samotnie i chciał popełnić samobójstwo. Maila do komendy w Hrubieszowie w języku niemieckim wysłał jego zaniepokojony brat, który jakiś czas nie mógł się z nim skontaktować. Straż pożarna weszła do mieszkania mężczyzny. Jak się okazało leżał bezwładnie przy łóżku. 76-latek otrzymał fachową pomoc.

Wielu ludzi wokół nas jest, samotnych, starszych, opuszczonych, borykających się z problemami i cierpieniem. Skupieni na swoich codziennych sprawach, w zabieganiu często nie zauważamy otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy nie byli na siebie obojętni, żebyśmy widzieli sąsiada, znajomego i starali się pomóc, jeśli jest taka potrzeba. Czasem mały gest wystarczy, żeby ktoś poczuł się lepiej i żeby nie czuł się samotny.

Policjanci w codziennej służbie często spotykają się z problemami wielu osób dotkniętych samotnością i różnego rodzaju troskami. Ostatnio do tutejszej komendy wpłynął mail w języku niemieckim. Okazało się, że autorem wiadomości jest mężczyzna mieszkający obecnie w Tajlandii, który pisze, że jego brat mieszkający samotnie w Hrubieszowie może chcieć odebrać sobie życie. Z listu wynikało, że mężczyzna ostatnio miał problemy osobiste i od jakiegoś czasu nie można się z nim skontaktować. Dyżurny policji wysłał patrol na miejsce, gdzie prawdopodobnie mógł przebywać mężczyzna, jednak go tam nie zastano. Następnie policjanci ustalili inny adres gdzie może przebywać 76-latek. Jak się okazało pod domem stał jego samochód, jednak nikt nie otwierał drzwi. Na miejsce wezwano strażaków, którzy weszli do budynku. 76-latek leżał bezwładnie przy łóżku w jednym z pomieszczeń. Mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc medyczną.

Dzięki szybkiej reakcji zaniepokojonej rodziny i działaniu służb udało się uratować 76-latka.

Przypominamy, że w razie trudnej sytuacji życiowej nie wstydźmy się prosić o pomoc. Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi niżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym numer 800 70 2222 (całodobowo, 7 dni w tygodniu);

Kryzysowy Telefon Zaufania numer 116-123 (czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00);

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży numer 116-111 (całodobowo, 7 dni w tygodniu).