Z wiatrówki trzy razy strzelił do znajomego Data publikacji 31.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci sokólskiej patrolówki zatrzymali podejrzanego o rozbój. 25-latek zabrał znajomemu telefon i zażądał portfela. Gdy pokrzywdzony odmówił, mieszkaniec Sokółki wyciągnął wiatrówkę i strzelił do niego 3 razy. Mężczyzna usłyszał już zarzut rozboju i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci sokólskiej patrolówki w niespełna godzinę od zgłoszenia zatrzymali podejrzanego o rozbój. Jak ustalili mundurowi 25 i 26-latek umówili się na jednej z ulic w mieście, by porozmawiać. Podczas spotkania 25-latek zabrał znajomemu telefon i zażądał, aby oddał mu portfel. Kiedy mieszkaniec Sokółki odmówił, napastnik wyjął wiatrówkę i postrzelił go w udo. Kiedy 26-latek chciał odebrać swoje rzeczy, podejrzany uderzył go pałką teleskopową, a następnie dwukrotnie strzelił do niego z wiatrówki w brzuch. 25-latek odszedł, a poszkodowany powiadomił policjantów. Mundurowi zatrzymali podejrzanego w jego domu. Podczas czynności znaleźli skradziony telefon i portfel oraz wiatrówkę i pałkę teleskopową.

Mieszkaniec Sokółki usłyszał zarzut rozboju i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 12 lat pobawienia wolności.

( KWP w Białymstoku / kp)

