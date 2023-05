Dzielnicowemu z Boguszowa-Gorc los zwierząt nie jest obojętny. Całym sercem wspiera działania pomocowe Data publikacji 31.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Jakub Lorenc to dzielnicowy pracujący pełną parą. Już nie raz z powodzeniem brał udział w policyjnych działaniach poszukiwawczych za osobami zaginionymi, między innymi ratując cudze życie. Angażuje się także w działania profilaktyczne skierowanie do dzieci i młodzieży, a w czasie wolnym od służby działa charytatywnie. W ostatnim czasie między innymi swoją osobą wsparł zbiórkę funduszy dla miejscowej fundacji pomagającej zwierzętom.

Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców Kuźnic Świdnickich oraz Starego Lesieńca - czyli dzielnic Boguszowa-Gorc, które mł. asp. Jakub Lorenc ma w obszarze swojego działania - policjant, przy wsparciu mieszkańców, zorganizował zbiórkę na cel charytatywny. Jej celem było zebranie, a następnie przekazanie całej zgromadzonej kwoty z darowizn miejscowej fundacji zajmującej się pomocą chorym zwierzętom. Finał akcji zaskoczył wszystkich, bo w ciągu niedługiego czasu trwania zbiórki udało się zebrać około 800 złotych, które przeznaczone zostały na specjalistyczną karmę dla czworonogów.

Na profilu społecznościowym fundacji pojawiły się podziękowania między innymi dla właśnie mł. asp. Jakuba Lorenca:

„Dziękujemy Paniom Monice i Monice oraz Jakubowi za zorganizowanie pomocy dla naszych podopiecznych. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli zbiórkę, za przekazaną kwotę udało się zakupić karmę weterynaryjną dla naszych chorych podopiecznych.”

Na innym profilu związanym z Boguszowem-Gorcami również odczytać mogliśmy podziękowania dla naszego policjanta:

„Podziękowania należą się także Panu Jakubowi Lorenc, który pomógł oraz wspierał tą inicjatywę od samego początku.”

Mł. asp. Jakubowi Lorencowi należy pogratulować obywatelskiej i prospołecznej postawy. Przy okazji przypominamy, że dzielnicowi na co dzień podczas pełnienia służby są do państwa dyspozycji, a dokładny wykaz ulic przypisanych do danego policjanta, a także dane kontaktowe do funkcjonariuszy umieszczone są na stronach komend miejskich i powiatowych garnizonu dolnośląskiego.

mł. asp. Tomasz Nowak