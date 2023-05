Usłyszał zarzuty kradzieży, a policjanci odzyskali warte 150 tys. zł quady Data publikacji 31.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni odzyskali warte 150 tys. zł quady, które zostały skradzione kilka dni temu z garażu na terenie powiatu starogardzkiego. Dzięki skutecznej interwencji pojazdy wróciły już do swojego prawowitego właściciela. Policjanci zatrzymali również 25-latka, któremu śledczy przedstawili zarzuty. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę 28 maja br. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim otrzymał zgłoszenie o włamaniu i kradzieży dwóch quadów o łącznej wartości ponad 150 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w miejscowości Czarna Woda. Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki. Policjanci przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalili cechy charakterystyczne skradzionych pojazdów, przeprowadzili oględziny pomieszczeń, do których się włamano oraz zabezpieczyli ujawnione ślady. Sprawą zajęli się również starogardzcy kryminalni, którzy w wyniku analizy zabezpieczonego materiału dowodowego oraz szeroko zakrojonej pracy operacyjnej wytypowali posesję w powiecie świeckim, na której odnaleźli utracone w wyniku włamania quady. Dzięki skutecznej interwencji odzyskane przez funkcjonariuszy pojazdy wróciły już do swojego prawowitego właściciela.

W sprawie zgłoszonego włamania policjanci zatrzymali również 25-letniego mieszkańca gminy Warlubie, którego doprowadzili do swojej komendy. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący kradzieży z włamaniem, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe.

Obecnie śledczy wyjaśniają bliższe okoliczności tego zdarzenia. Za włamanie kodeks karny przewiduję karę do 10 lat więzienia.