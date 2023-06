Kolejna „BESTIA” w rękach Policji

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gorzowie Wlkp. wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego KWP Gorzów Wlkp. i policjantami KPP Strzelce Krajeńskie we współpracy z funkcjonariuszami z KRP Warszawa VI i WK KSP przeprowadzili szeroko zakrojone działania w sprawie nn. osoby, która poprzez komunikator internetowy nawiązywała kontakt z dziećmi w wieku lat 9 i wyzyskując ich niezdolność do należytego pojmowania sytuacji, udostępniała im treści pornograficzne oraz doprowadziła je do utrwalania treści o tym charakterze.