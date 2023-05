Policyjni siłacze najlepsi! Data publikacji 31.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 27-28 maja 2023 r. we Wrocławiu odbyły sie IX Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Reprezentacja Polskiej Policji w Sportach Siłowych trzeci raz z rzędu zdobyła drużynowe Mistrzostwo Polski!

Policyjna drużyna dzieliła podium z 16 Dywizją Zmechanizowaną Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszami, którzy reprezentowali Służbę Ochrony Państwa. W zawodach uczestniczyli żołnierze Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze służb mundurowych. W Mistrzostwach polską Policję reprezentowali: nadkom. Stanislaw Gasienica-Samek (KWP w Krakowie/ KPP w Nowym Targu), asp. sztab. Roch Szumarowski - Plewa (KWP we Wrocławiu/ KPP w Kamiennej Górze), sierż. sztab. Agnieszka Zimmerman (KWP w Poznaniu/ KPP w Krotoszynie, asp. sztab. Arkadiusz Macudziński (KWP w Poznaniu/ KMP w Koninie), st. asp. Mariusz Kuźniacki (KWP w Poznaniu/ KPP w Pleszewie), asp. sztab. Waldemar Wajnis (KWP w Poznaniu/ KPP w Pleszewie), mł. asp.Pawel Kubacki (KWP w Krakowie Wydział Konwojowy), asp. Łukasz Wółkiewicz (KWP we Wrocławiu/ KPP w Wałbrzychu), mł.asp. Tomasz Basa (KWP we Wrocławiu/ KPP w Środzie Śląskiej), asp. Mariusz Pikor (KWP we Wrocławiu/SPKP we Wrocławiu), st. post. Marcin Cichy (KWP we Wrocławiu/ KPP w Jaworze), asp. sztab. Krzysztof Banaś (KWP w Katowicach/ KMP w Katowicach), st. sierż. Karol Prawdzik (KWP w Olsztynie/ KPP w Gołdapi) oraz funkcjonariusz WWK KWP we Wrocławiu.

Funkcjonariusze wchodzący w skład Reprezentacji Polskiej Policji w Sportach Siłowych, odnieśli również sukcesy w klasyfikacjach indywidualnych zajmując miejsca na podium, w tym również zdobywając tytuły Mistrzów Polski w swoich kategoriach wagowych na rok 2023 oraz ustanawiając rekordy Polski federacji WPC.

Stanisław Gąsienica-Samek (Kierownik Reprezentacji Polskiej Policji w Sportach Siłowych) P.Ost.