Policjanci pomogli kobiecie bezpiecznie wrócić do domu Data publikacji 01.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 84-letnia kobieta poprosiła mieszkańca Sanoka o pomoc w odnalezieniu własnego domu. Mężczyzna zawiadomił policjantów, którzy ustalili tożsamość seniorki i miejsce jej zamieszkania. Kobieta cała i zdrowa została przekazana pod opiekę najbliższych.

Sytuacja miała miejsce dziś, około godziny 2.00 w nocy, na ul. Aleje Najświętszej Marii Panny w Sanoku. Do 39-letniego mężczyzny podeszła zdezorientowana, starsza kobieta i poprosiła go o pomoc. Seniorka twierdziła, że się zgubiła i nie wie, jak trafić do domu, bo każdy dom w nocy wygląda tak samo. Mężczyzna nie pozostał obojętny na prośbę kobiety i wezwał na miejsce sanockich policjantów. Wspólnie z seniorką oczekiwał na przyjazd patrolu.

Policjanci ustalili tożsamość i dokładne miejsce zamieszkania 84-letniej kobiety. Następnie odwieźli ją do domu i przekazali pod opiekę rodzinie.