Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Piotr Włoch z OPP w Szczecinie, był na urlopie, gdy zareagował na niebezpieczeństwo. Przed min na drodze jechał samochód, którego tor jazdy wskazywał, że kierowca może być nietrzeźwy. Policyjne przeczucie go nie zwiodło. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty przestępstwa, za które które grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

W dniu, w którym doszło do zdarzenia, funkcjonariusz był urlopie wypoczynkowym i jechał prywatnym samochodem na trasie Łobez -Szczecin. Przed nim był Opel Astra, który jechał tzw. „slalomem” zagrażając bezpieczeństwu innym uczestnikom ruchu drogowego. Na wysokości miejscowości Lisowo kierowca Astry zjechał na przystanek autobusowy. Wtedy sierż. szt. Piotr Włoch szybko zatrzymał swój pojaz i uniemożliwił dalszą jazdę kierowcy. Okazało się, że ujety przez niego mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Został on zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolnośći oraz utrata prawa jazy na kilka lat.