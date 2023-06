Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni wspólnie ratowali życie 84-latka

Szybka reakcja policjantów z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oleskiej komendy oraz działania ratownicze prowadzone wspólnie ze strażakami PSP pozwoliły na przywrócenie czynności życiowych mieszkańcowi Olesna, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Nieprzytomnemu mężczyźnie pierwszy pomocy udzielił patrolujący ten rejon policjant z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. Po chwili na pomoc przyjechali kolejni policjanci - jeden z nich to kwalifikowany ratownik medyczny. 84-latek został przekazany w ręce służb medycznych i przetransportowany do szpitala.