Wiózł brata na przeszczep i liczyła się każda minuta, pomogli gdańscy policjanci ruchu drogowego Data publikacji 01.06.2023 Policjanci z gdańskiej drogówki udowodnili, że wiedzą, jak zachować się w sytuacji wymagającej szybkiej i zdecydowanej reakcji. Funkcjonariusze pospieszyli z pomocą kierującemu wiozącemu brata, który musiał szybko dotrzeć do gdańskiego szpitala na przeszczep nerki. Dzięki policjantom mężczyzna dojechał do placówki medycznej na czas.

W środę, 31 maja 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku patrolowali rejon ul. Słowackiego. W pewnym momencie podjechał do nich kierujący bmw, a pasażerka tego auta poprosiła policjantów o pomoc. Wyjaśniła, że mąż wiezie autem swojego brata, który powinien jak najszybciej zgłosić się do placówki, gdyż oczekuje na niego nerka do przeszczepu. Mężczyzna, który na co dzień mieszka w Niemczech dostał w nocy telefon, że do godziny 12:00 musi stawić się w gdańskim szpitalu na operację. Było to warunkiem przeszczepu. Pacjent szybko wykupił bilet lotniczy do Gdańska. Po tym, jak jego samolot wylądował z opóźnieniem, rodzina mężczyzny poprosiła funkcjonariuszy o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala, ponieważ liczyła się każda minuta.

Mundurowi, wiedząc, że sytuacja jest pilna, od razu przekazali informację oficerowi dyżurnemu gdańskiej komendy i natychmiast podjęli decyzję o pilotażu. Przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych w sposób bezpieczny eskortowali bmw do jednej z gdańskich placówek zdrowia i dotarli tam o godzinie 11:49. Dzięki funkcjonariuszom pacjent szybko i na czas dotarł do szpitala na operację ratującą mu życie.