Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką Data publikacji 01.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pokazy z udziałem psów, radiowozy i motocykle w nowym oznakowaniu, konkursy, a także zdjęcia i przybijanie piątki z policyjnymi maskotkami. Tak w skrócie wyglądała akcja ,,Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”, która już po raz kolejny była organizowana z okazji Dnia Dziecka. W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego spotkały się dzieci z całej Polski, aby wziąć udział w atrakcjach przygotowanych z okazji ich święta.

Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, po raz kolejny, odbyła się akcja ,,Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”, podczas której Prezydent RP i Pierwsza Dama spotkali się z dziećmi z całej Polski. Prezydent Andrzej Duda wręczył Medale za Ofiarność i Odwagę trzem młodym bohaterom, a pozostałym przypomniał o zasadach bezpiecznego wypoczywania. Antoni, Mikołaj i Piotr wykazali się odwagą niosąc pomoc.

- To bardzo ważne, by niosąc pomoc, zawsze – jak to mówią – mierzyć siły na zamiary, czyli starać się ocenić, na ile jesteście w stanie pomóc sami, a kiedy potrzebujemy pomocy. Oceniajmy na ile ta próba udzielenia pomocy będzie skuteczna i nie sprowadzi zagrożenia też na nas samych – podkreślił Andrzej Duda.

W trakcie pikniku najmłodsi mieli okazję odwiedzić wiele ciekawych stoisk m.in. Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej czy Państwowej Straży Pożarnej. Na promocyjnym stoisku policyjnym Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz Biura Komunikacji Społecznej KGP przygotowano dla dzieci konkursy, komiksy, kolorowanki, balony, pluszowe maskotki i wiele innych ciekawych gadżetów. Opiekunowie dzieci zainteresowali się dostępnymi numerami ,,Gazety Policyjnej”, w których każdy znalazł coś co dla siebie. Zwiedzając stoiska młodsi i starsi mogli usiąść na motocyklu oraz wejść do środka radiowozu w nowym oznakowaniu. Jednak największą atrakcją dla dzieci były trzy psy policyjne. Nama, Racuch i Reda skradły serca dzieci, które chętnie je głaskały, przytulały i wspólnie się bawiły. Na pikniku nie zabrakło maskotek policyjnych, Łosia i Zebry, z którymi dzieci chętnie zbijały piątkę i pozowały do zdjęć. Całość uzupełnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, która zagrała popularne utwory:

,,Skyliner” – Otto M. Schwarz

„Pixar Movie Magic” – opr. Michael Brown (The Incredibles, Up, Cars , Toy Story)

„What a Wonderful World”- muz. George David Weiss, Bob Thiele, opr. Rick Stitzel

„Funky Winds” – Otto M. Schwarz

„Mission Impossible Theme” – muz. Lalo Schifrin, opr. Toshio Mashima

________________________________________________________

Tekst i foto: Katarzyna Chrzanowska, sierż. szt. Krystian Kłeczek

Film: sierż. szt. Krystian Kłeczek