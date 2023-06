Skradzione bmw odzyskane przez krotoszyńskich kryminalnych Powrót Generuj PDF Drukuj W piątek 26 maja 2023 roku krotoszyńscy kryminalni zlikwidowali „dziuplę samochodową”, która znajdowała się na terenie powiatu ostrowskiego. Na terenie jednej z posesji policjanci ujawnili skradziony na naszym terenie pojazd marki BMW oraz inny pojazd w wyciętym numerem VIN. Do sprawy zatrzymano 4 osoby dwie z nich usłyszały zarzuty. Kobiecie i mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia.

Do kradzieży pojazdu marki BMW doszło w nocy 26 maja br. w miejscowości Kobylin. W miniony piątek od wczesnych godzin rannych krotoszyńscy kryminalni obserwowali jedną z posesji w powiecie ostrowskim, ponieważ podejrzewali, że na niej mógł być ukryty skradziony pojazd. Jak się okazało, policyjne doświadczenie ich nie zwiodło.

Późnym popołudniem zaciekawiły ich odgłosy dochodzące z posesji, przypominały one odgłosy demontowania samochodu, dlatego postanowili natychmiast dostać się do pomieszczeń znajdujących się na posesji. Nareszcie po wielu godzinach nastąpił przełom w sprawie. Wewnątrz posesji zastali dwóch mężczyzn, którzy demontowali pojazd marki BMW (skradziony w Kobylinie). Ponadto ujawnili pojazd marki Fiat. Po jego sprawdzeniu okazało się, że posiadał on wycięte numery VIN. Pojazdy odzyskano i zabezpieczono.

Do sprawy zatrzymano 4 osoby, z których dwie po przesłuchaniu zostały zwolnione, natomiast zarzuty usłyszała pozostała dwójka — 35-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego oraz 36-letni mężczyzna, również mieszkaniec powiatu ostrowskiego.

Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych należących do zatrzymanej kobiety policjanci ujawnili woreczek z 49 szt. tabletek ecstasy, natomiast podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych należących do mężczyzny, ujawnili woreczek z substancją białego proszku o wadze około 10 g.

Prokurator wobec podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru. Kobiecie oraz mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.