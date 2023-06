Uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą. Osiem osób zatrzymanych. Zabezpieczona broń i narkotyki Data publikacji 02.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony wtorek, policjanci z Wrocławia, Lubina, Opola i Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymali osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, trudniącej się rozprowadzaniem narkotyków. Osiem osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, a część z nich dodatkowo odpowie za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Jeden z zatrzymanych odpowie dodatkowo za kierowanie tą grupą. Wobec 7 osób sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lubinie zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Gorzowie Wielkopolskim, a także Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, wspomagani przez funkcjonariuszy z innych wydziałów lubińskiej komendy przeprowadzili działania pod wytypowanymi adresami na terenie Lubina, gdzie według ustaleń operacyjnych, miały przebywać osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmującej się handlem narkotykami. Nad ranem policjanci siłowo weszli do lokali zajmowanych przez te osoby.

W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali siedmioro mężczyzn i jedną kobietę. Wszyscy są mieszkańcami Lubina w wieku pomiędzy 25 a 54 rokiem życia. Z wykorzystaniem policyjnych psów służbowych, miejsca zamieszkania i pomieszczenia gospodarcze użytkowane przez podejrzanych, zostały dokładnie przeszukane. Efektem tych działań było zabezpieczenie m.in. środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany i metamfetaminy, telefonów komórkowych, laptopów, broni i amunicji, wagi elektronicznej do porcjowania narkotyków, a także gotówki w polskiej walucie.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Lubinie, gdzie usłyszeli zarzuty. Będą odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wprowadzaniu do obrotu narkotyków. Wobec 7 osób, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lubinie, sąd wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie taką grupą grozi nawet 10 lat pobytu za więziennymi kratami. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast posiadanie ich w znacznych ilościach zagrożone jest taką formą kary do 10 lat. Za wprowadzanie do obrotu narkotyków grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności natomiast wprowadzanie do obrotu ich w znacznych ilościach to kara do 12 lat odsiadki.

mł. asp. Tomasz Nowak