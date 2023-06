Zdecydowane działanie policjantów zapobiegło tragedii Data publikacji 02.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Dąbrównie podejmując zdecydowane działania na miejscu przeprowadzanej interwencji, zapobiegli śmierci kobiety, którą odnaleźli nieprzytomną w jednym z pomieszczeń jej domu. Policjantów powiadomili znajomi kobiety, zaniepokojeni jej nieobecnością.

W czwartek (1.06.2023) policjanci z Posterunku Policji w Dąbrównie zostali powiadomieni o tym, że mieszkanka gminy może znajdować się w sytuacji zagrażającej jej życiu. Funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres, gdzie według zgłoszenia miał być wyczuwalny silny zapach gazu.

Policjanci po dotarciu na miejsce weszli do budynku i niezwłocznie dokonali sprawdzenia wszystkich pomieszczeń. W jednym z nich zauważyli nieprzytomną kobietę. Ponadto w domu znajdowała się odkręcona butla, z której ulatniał się gaz. Jego stężenie w pomieszczeniu było wysokie i stwarzało realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Dlatego policjanci bezzwłocznie otworzyli okna i drzwi, odcięli dopływ gazu i przystąpili do udzielania pierwszej pomocy nieprzytomnej kobiecie. Po dotarciu na miejsce funkcjonariuszy straży pożarnej poszkodowaną wyniesiono na zewnątrz, gdzie następnie przekazana została zespołowi karetki pogotowia. Dzięki determinacji i zdecydowanemu działaniu posterunkowego Kamila Karpińskiego i sierżanta Radosława Sztukowskiego kobieta przeżyła.

Wszystkie okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane.

Nie obawiaj się poprosić o pomoc! Pamiętaj, każda osoba, która zmaga się z trudnymi chwilami, nie potrafi sama sobie pomóc, a tej pomocy potrzebuje, może skorzystać ze wsparcia specjalistów. Nie wstydź się zadzwonić! Są osoby, które czekają na Twój telefon. Nie stawiają diagnozy, nie leczą, bo tego nie da się zrobić przez telefon. Ale wysłuchają, podpowiedzą co robić i udzielą wsparcia. Wytłumaczą też na czym polega np.: leczenie depresji oraz terapia osób z rozpoznaną depresją. Zadzwoń pod numer 22 484 88 01 i dowiedz się więcej. Jest to Antydepresyjny Telefon Zaufania prowadzony przez Fundację ITAKA. Więcej szczegółów znajdziesz też na stronie https://stopdepresji.pl/antydepresyjny-telefon-zaufania/

Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia to stały element policyjnej służby. Każda interwencja zakończona skutecznym działaniem i ocaleniem mienia, zdrowia, czy życia innej osoby, to powód do dumy i motywacja do dalszej służby.

Każdy, kto pragnie czuć satysfakcje ze swojej pracy i nieść pomoc innym, może tego spróbować zakładając policyjny mundur.

Osoby zainteresowane służbą w Policji zachęcamy do odwiedzenia naszej strony: Rekrutacja do służby w Policji