Wyciek danych – sprawdź, czy twoje dane są bezpieczne Data publikacji 02.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnich dniach zauważono eskalację wycieków danych - loginów i haseł powiązanych z polskimi serwisami. Warto wejść na stronę https://bezpiecznedane.gov.pl - wyszukiwarka jest dostępna po zalogowaniu na stronę przez Profil Zaufany- i sprawdzić, czy wyciek dotknął również naszych danych.

Dane dotyczą kont użytkowników dziewięciu serwisów, w tym Facebook, Allegro, mBank, ING Bank Śląski, poczta.onet.pl, poczta.wp.pl oraz rządowej platformy gov.pl.

Pamiętajmy!

Pierwszym krokiem jaki powinno się podjąć jest profilaktyczna zmiana haseł w serwisach internetowych z których korzystamy, a w których są zapisane dane naszych kart płatniczych. Stwórzmy hasło, które nie będzie słownikowe, a złożone i niemożliwe do odgadnięcia dla osób, które nas znają.

Jeżeli podczas korzystania z kart płatniczych spotkają nas jakieś problemy, nie powinniśmy przechodzić nad tym do porządku dziennego. Takie sytuacje mogą być spowodowane różnymi przyczynami, jednak zawsze musimy być czujni, bo mogło też dojść do oszustwa! W takim przypadku należy skontaktować się z bankiem lub instytucją finansową, która wydała kartę, by sprawę jak najszybciej wyjaśnić.

Warto również zwrócić uwagę na ostatnie transfery pieniędzy i salda naszego konta, monitorować wyciągi bankowe i sprawdzać transakcje. Trzeba również uważać na ataki typu scam tj . złośliwe wiadomości służące do wyłudzania danych. Będą one bardziej prawdopodobne, jako następstwo wycieku do sieci milionów loginów i haseł powiązanych z polskimi serwisami online oraz kontami internetowymi.

Jeżeli Twój e-mail czy numer telefonu wyciekł do sieci, to przestępcy będą chcieli wykorzystać tę okazję, aby skutecznie złowić ofiarę w celu wyłudzenia jej danych, podszywając się przy tym pod instytucje lub serwisy internetowe budzące zaufanie.

Pamiętajmy, aby pod żadnym pozorem nie podawać poufnych danych osobowych, takich jak numer karty kredytowej czy hasła. Nie klikajmy w podejrzane linki ani nie odpowiadajmy na podejrzane żądania, nie otwierajmy załączników, szczególnie jeśli są one wysyłane przez wiadomości e-mail lub platformy społecznościowych.

W zaistniałej sytuacji wycieku danych, uruchomiono specjalną stronę internetową umożliwiającą sprawdzenie, czy wyciek dotknął również naszych danych. Warto wejść na stronę https://bezpiecznedane.gov.pl. Wyszukiwarka jest dostępna po zalogowaniu na stronę przez Profil Zaufany.

Jeśli nasze dane są bezpieczne pamiętajmy o tych uniwersalnych zaleceniach, które pozwolą nam nadal pozostać bezpiecznym w sieci:

Zmieńmy hasła jakich używamy, szczególnie logując się do sklepów czy wiadomości.

Wybierajmy zaufane sklepy internetowe, które mają dobre opinie i są znane z bezpiecznych transakcji online.

Unikajmy nieznanych lub podejrzanych stron, zwłaszcza tych, które nie budzą zaufania. Unikajmy podejrzanych, nieprawdopodobnie korzystnych ofert i promocji. Jeżeli taka oferta wydaje się zbyt dobra, aby była prawdziwa, to istnieje duże ryzyko, że jest próbą oszustwa, mającą na celu wyłudzenie środków finansowych i danych.

Unikajmy wysyłania informacji o karcie przez e-mail lub niezabezpieczone i podejrzane formularze. Jeżeli korzystasz z usług internetowych pamiętajmy o aktualnym oprogramowaniu antywirusowym.

Fundamentem bezpieczeństwa pozostaje dwuskładnikowe uwierzytelnianie usług, z których korzystamy. Z logowania do usług w trybie 2FA warto korzystać wszędzie tam, gdzie to możliwe.

mł. asp. Tomasz Nowak