Ukradł, uderzył pracownicę sklepu i uciekł. Podejrzany jest już w rękach policjantów Data publikacji 02.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy kryminalni zatrzymali po pościgu 39-letniego mężczyznę, podejrzanego o kradzież rozbójniczą w jednym z marketów spożywczych w Zawadzie, który dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary aresztu. Mężczyzna został zatrzymany w centrum miasta. Podczas zatrzymania próbował uciec ale bezskutecznie.

Kilka dni temu, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał informację o kradzieży rozbójniczej, do której miało dojść na terenie jednego z dyskontów spożywczych w Zawadzie. Z relacji zgłaszających wynikało, że gdy do sklepu weszło dwóch mężczyzn, jeden z nich zaczął chować do plecaka paczki z kawą. Po chwili mężczyźni próbowali wyjść ze sklepu bez płacenia za zabraną z półki kawę. Gdy na ich drodze stanęła pracownica sklepu, doszło do szarpaniny. Mężczyzna z plecakiem popchnął kobietę i uciekł, natomiast drugi nie zdążył, bo pracownicy zablokowali drzwi wyjściowe. Na miejsce wezwani zostali policjanci.

Zatrzymany przez pracowników sklepu mężczyzna został przesłuchany, natomiast kryminalni ustalili kim był drugi z mężczyzn i rozpoczęli jego poszukiwania. Wiedzieli, że mężczyzna ten, znany im 39-latek, już od dłuższego czasu ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ ma do odbycia karę aresztu.

Po kilku dniach od zdarzenia, w wyniku działań operacyjnych kryminalni ustalili kiedy i gdzie może znajdować się mężczyzna. W środę (31.05) w centrum miasta 39-latek został zatrzymany. Gdy zobaczył policjantów próbował się uciec, ale bezskutecznie. W trakcie zatrzymania próbował jeszcze się wyrwać, ale został obezwładniony.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 39-latkowi zarzutu kradzieży rozbójniczej, za co według kodeksu karnego grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze uzgodnionej z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze - 1,5 roku pozbawienia wolności. Natomiast w związku z tym, że był jeszcze poszukiwany do odbycia innej kary aresztu, w zakładzie karnym spędzi ponad 2 lata.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

