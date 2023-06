Policjanci i strażacy ratowali kobietę w kryzysowej sytuacji Data publikacji 02.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ratowali kobietę w kryzysie. Ryzykując własne życie funkcjonariusze weszli na 30-metrowy komin i i do czasu przyjazdu strażaków zadbali o jej bezpieczeństwo. Nowotarżanka została przetransportowana przez strażaków na ziemię i przekazana załodze karetki pogotowia.

W środę, 31 maja 2023 roku po północy dyżurny nowotarskiej komendy otrzymał zgłoszenie od rodziny 34 -letniej kobiety, która chciała targnąć się na swoje życie. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny natychmiast nawiązał kontakt telefoniczny z 34-latką. Kobieta nie chciała jednak rozmawiać i rozłączyła się. Nie odbierała już kolejnych połączeń. Dla policjantów z nowotarskiej komendy ogłoszono alarm i rozpoczęto poszukiwania kobiety. W trakcie akcji policjantka z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu nawiązała z poszukiwaną kobietą kontakt telefoniczny. 34-latka słysząc głos policjantki powiedziała, że znajduje się w sytuacji kryzysowej i chce odebrać sobie życie, podała też miejscowość gdzie się znajduje. Funkcjonariuszka cały czas kontynuowała rozmowę z kobietą, uspokajała ją i wspierała. W pewnym momencie 34-latka została zauważona przez policjantów na wysokości około 30 metrów na kominie nieczynnego przedsiębiorstwa. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli z pomocą. Dwoje kryminalnych ryzykując własne życie weszło po drabince do kobiety, która znajdowała się już poza metalową obręczą asekuracyjną. Przeprowadzili kobietę za barierkę i asekurując ją wspierali i uspokajali do czasu przyjazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Targu, którzy bezpiecznie przetransportowali kobietę na ziemię i przekazali ją załodze karetki pogotowia.

Dzięki skutecznym i szybkim działaniom nowotarskich policjantów oraz strażaków akcja ratunkowa kobiety zakończyła się szczęśliwie.

W życiu każdego człowieka zdarzają się gorsze chwile. Bywają sytuacje, które samodzielnie może być trudno pokonać. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez cięższy okres w życiu. Pamiętajmy, nie musimy sami radzić sobie z problemami. Są osoby, które nam pomogą, bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy?

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00 - 22.00

116 111 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, którzy dyżurują pod numerem telefonu 800 70 2222

Strona centrumwsparcia.pl, na której znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc.