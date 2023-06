Podziękowania dla policjantów z Praszki Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie insp. Tomasza Kubickiego wpłynęły podziękowania od mieszkańca Praszki za pomoc jakiej udzielili policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego mł. asp. Sławomir Rempalski i post. Martin Kos. „ ...jeszcze raz podkreślam, że takie właśnie zachowania konkretnych funkcjonariuszy sprawiają, iż człowiek spotykając policjanta na ulicy, nie musi się bać, że zaraz zostanie ukarany, lecz może wierzyć, że ze strony funkcjonariusza w policyjnym mundurze, spotka go uśmiech, życzliwe słowo i co najważniejsze, pomoc”.

W niedzielny wieczór (21 maja) policjanci z Praszki podczas patrolu ulicy Gorzowskiej zostali zatrzymani przez mężczyznę kierującego osobowym volkswagenem, który poprosił o pomoc. Okazało się, że wiózł do szpitala swojego ojca, który wymagał udzielenia pilnej pomocy medycznej. Policjanci niezwłocznie polecili kierującemu, aby wsiadł do swojego pojazdu i jechał za nimi. Nie było czasu do stracenia, dlatego policjanci bez chwili wahania podjęli decyzję o pilotowaniu samochodu z użyciem sygnałów uprzywilejowania. Za pośrednictwem dyżurnego KP w Praszce poinformowali SOR w Oleśnie o nagłej sytuacji.

Dzięki właściwej reakcji mundurowych potrzebujący pomocy mężczyzna szybko, a przede wszystkim bezpiecznie dotarł na oddział ratunkowy, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc.