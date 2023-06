Kryminalni odzyskali kradzione pojazdy i zatrzymali dwóch złodziei samochodów Data publikacji 02.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 33 i 27 lat, podejrzanych o kradzieże samochodów i odzyskali trzy pojazdy oraz przyczepkę samochodową, ukradzione przez sprawców. Dzięki współpracy gdańskich policjantów z funkcjonariuszami z Żukowa i Pruszcza Gdańskiego zatrzymani usłyszeli zarzuty w tej sprawie. Dodatkowo 27-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, złamanie trzech sądowych zakazów i za to, że 26 maja próbował przejechać volkswagenem gdańskiego policjanta. 27-letni gdańszczanin był poszukiwany, więc po usłyszeniu zarzutów zgodnie z decyzją sądu został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 1,5 roku. Do sądu wpłynął wniosek o tymczasowe aresztowanie drugiego ze sprawców.

We wtorek wieczorem (30.05.2023) kryminalni z komendy miejskiej prowadząc działania mające na celu zwalczanie przestępczości samochodowej, ustalili, że w pobliżu lasu na terenie jednej z miejscowości powiatu gdańskiego stoi mercedes, którego kradzież zgłoszono dzień wcześniej w Tczewie. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i odnaleźli kradziony pojazd, który nie miał tablic rejestracyjnych. Chwilę później kryminalni zatrzymali kierującego volkswagenem 33-latka z Gdańska, którego auto miał założone tablice rejestracyjne z kradzionego mercedesa. Podczas przeszukania samochodu gdańszczanina policjanci znaleźli między innymi tablicę rejestracyjną z opla, którego kradzież zgłoszono pod koniec maja w Tczewie.

Pracując nad tą sprawą, jeszcze tego samego dnia kryminalni odzyskali kolejne dwa samochody marki Ford Mondeo i Opel Meriva oraz przyczepkę samochodową, które zabezpieczyli na terenie powiatu gdańskiego. Policjanci ustalili, że za ich kradzieżami stoi nie tylko 33-latek z Gdańska, ale również zatrzymany przez nich we wtorek po południu na ul. Przy Torze w Gdańsku 27-letni mężczyzna, który był poszukiwany i miał do obycia prawie 1,5 roczny wyrok za kradzieże i przestępstwo niezatrzymania się do kontroli. Gdańszczanin został zatrzymany przez kryminalnych również dlatego, że 25 maja na ul. Małomiejskiej nie zatrzymał się do kontroli policjantom ruchu drogowego, natomiast 26 maja na ul. Kartuskiej kierując volkswagenem passatem, chciał potrącić gdańskiego policjanta, który podjął wobec niego interwencję, po tym, jak i rozpoznał go jako osobę poszukiwaną.

Obaj zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Dzięki współpracy gdańskich policjantów z funkcjonariuszami z Żukowa i Pruszcza Gdańskiego zabrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 33-latkowi i 27-latkowi z Gdańska 6 zarzutów za kradzieże i kradzieże z włamaniem. Podejrzani w maju na terenie Tczewa i powiatu kartuskiego ukradli trzy samochody, dwie przyczepki oraz koła aluminiowe z oponami, a straty z tytułu tych przestępstw zostały wycenione na łączną kwotę prawie 30 tys. zł. Dodatkowo 27-latek usłyszał zarzut za kradzież kół oraz uszkodzenie pojazdu na terenie powiatu kartuskiego oraz zarzuty za niezatrzymanie się do kontroli, złamanie trzech sądowych zakazów oraz za czynną napaść na funkcjonariusza, do których doszło na terenie Gdańska.

Do sądu w Kartuzach wpłynął wniosek o tymczasowe aresztowanie 33-letniego podejrzanego. 27-letni sprawca po przedstawieniu zarzutów zgodnie z dyspozycją sądu trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 1,5 roku.

Gdańscy kryminalni cały czas pracują nad tą sprawą i ustalają czy podejrzani nie mają na swoim koncie znacznie więcej przestępstw.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Za czynną napaść na funkcjonariusza grozi do 10 lat więzienia. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi do 5 lat więźnia i sądowy zakaz. Taką samą karą zagrożenie jest złamanie sądowego zakazu.