Policjanci skutecznie zatamowali krwotok rannemu mężczyźnie Data publikacji 02.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do wypadku może dojść nie tylko na drodze, ale również w miejscu zamieszkania. Wtedy najważniejsze jest, aby zdążyć z pomocą na czas. Tak było w tym przypadku. 39-letni mężczyzna przewrócił się na akwarium, a powstała w wyniku zdarzenia ponad 10-centymetrowa, głęboka rana w okolicach tętnicy szyjnej mocno krwawiła. Kamienieccy policjanci pojawili się na miejscu jako pierwsi i skutecznie zatamowali krwotok do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Na szczęście tym razem pomoc przyszła na czas.

Na numer alarmowy 112 zadzwonił mieszkaniec gminy Kamieniec Ząbkowicki, który miał poważny wypadek w miejscu zamieszkania i silnie krwawił. Kontakt dyspozytora z mężczyzną był utrudniony. Powiadomieni o zdarzeniu kamienieccy funkcjonariusze jako pierwsi dotarli na miejsce interwencji. Pierwsze co zauważali, kiedy weszli do mieszkania, to 39-letni mężczyzna z ponad 10-centymetrową, głęboką i silnie krwawiącą raną szyi.

Policjanci od razu przystąpili do działania i skutecznie zatamowali krwotok. Mężczyzna kilkukrotnie tracił przytomność w czasie, gdy mundurowi udzielali mu pomocy. Policjanci pomagali poszkodowanemu do czasu przybycia ratowników medycznych, którzy zabrali mieszkańca gminy Kamieniec Ząbkowicki do szpitala. Tam została mu udzielona dalsza fachowa pomoc medyczna.

Okazało się, że przyczyną wypadku było duże, około 200-litrowe, puste akwarium. Mężczyzna upadł na nie, a w wyniku tego rozbiła się szyba, raniąc go w okolice szyi. Gdyby nie szybka i profesjonalna pomoc kamienieckich funkcjonariuszy wypadek mógł zakończyć się tragicznie.